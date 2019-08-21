حجز متهم بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع لحين ورود التحريات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس؛ لحين ورود التحريات الأمنية.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم "س.م ح" عاطل، عثر بحوزته على كتب ومنشورات تابعة لجماعة إرهابية تهدد أمن الدولة.



كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس تفيد بأن المتهم ينضم لجماعه محظورة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس من القبض على المتهم وبحوزته كتب خاصة بالجماعة المحظورة ومنشورات خاصة بهم تهدد أمن الدولة ولاب توب به متعلقات ورسائل خاصة بهم، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر امتلاكه للمضبوطات، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.