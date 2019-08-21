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توك شو

"مباشر قطر": مؤسسات المافيا القطرية تحت الرقابة البريطانية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:35 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه مجرد ذكر اسم النظام القطري في أي عمل كبر أم صغر، فهذا كفيل باستنفار الأجهزة المخابراتية والمؤسسات الأمنية، التي أصبحت لديها عقيدة راسخة عن ارتباط نظام تميم بدعم الإرهاب.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن صحيفة "التلغراف" البريطانية كشفت عن تحذير لجنة الرقابة على المنظمات الخيرية في بريطانيا بشأن العلاقة بين مؤسسة خيرية بريطانية، وجمعية تابعة للمافيا القطرية، تم إدراجها ضمن قوائم الإرهاب في عدة دول.

وأكد التقرير، أنه رغم عدم ضبط وقائع مباشرة لدعم الإرهاب في الوقت الحالي، إلا أن اللجنة أثارت المخاوف بشأن نزاهة مؤسسة تميم الإرهاب، التي تغدق الملايين على الآلاف من الأشخاص والكيانات الصغيرة، محذرة من أن هذه الإجراءات المريبة ربما تكون محاولة لإعاقة الأجهزة الأمنية عن تتبع هذه الأموال، ومنع وصولها إلى الخلايا الإرهابية.

وتابع التقرير: "كانت اللجنة المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية في بريطانيا تبحث عن خلفيات مؤسسة النظام القطري منذ 4 أعوام، بعدما اكتشف أن 98 في المئة من تمويلها يأتى مباشرة من الدوحة فقط، بما يتنافى مع سمات الجمعيات الخيرية التي تتلقى أموالها من دول عدة".

وعلى الرغم من محاولات التلاعب التي تمارسها المافيا القطرية، حيث قامت بتغيير اسم مؤسسة " قطر الخيرية بالمملكة المتحدة " إلى نكتار ترست (Nectar Trust)، إلا أن التقارير الأمنية أظهرت أنها تلقت 28 مليون جنيه إسترليني مباشرة من الدوحة.

كما كشفت صحيفة "الجارديان" عام 2017 أن هذه المؤسسة القطرية كان يديرها يوسف الكواري، وهو مسؤول قطري سابق أسس موقعًا على شبكة الإنترنت لنشر الكراهية والأفكار الإرهابية.
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