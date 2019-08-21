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مصر

متابعة صحية للحوامل والأطفال.. تكافل وكرامة من الحماية للإنتاج

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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في الفترة الأخيرة تم إنجاز عدد من المشروعات التي تهدف إلى العدالة الاجتماعية وعلى رأسها المشروع القومي للإسكان الاجتماعي "تكافل وكرامة" لتحظى الفئات الأكثر احتياجًا من الأسر الفقيرة والمسنين بدعم الدولة.

وأصدرت وزارة التخطيط تقريرا يتضمن إنجازات النصف الأول من عام 2018 – 2019، لرصد مؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة.

عن مؤشر التعليم الجيد، رُصد في التقرير وجود 11 مليونا و700 ألف طالبة في مرحلة التعليم قبل الجامعي وتدريب 2750 ميسرة فضلا عن تحقيق الاستفادة لحوالي 60 ألف مستفيدة من البرامج الرياضية المتنوعة و66 ألف مستفيدة من برامج التوعية بمخاطر التسرب من التعليم، وسيتم تنفيذ شروط مساعدات تكافل مع بداية العام الدراسي 2019 – 2020، والتي تنص على التزام الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بانتظام أبناءها في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، وكذلك المتابعة الصحية خاصة الأمهات الحوامل وحديثي الولادة والأطفال من الميلاد حتى سن 6 سنوات، وفي مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال ومتابعة نمو الطفل من حيث الطول والوزن والصحة العامة.

وطبقا لمشروطية الدعم في حالة عدم التزام الأسرة بهذه الشروط سيتم خصم 30% من المساعدات النقدية التي تحصل عليها وإذا تكرر الأمر مرة ثانية سيتم خصم 60%، في حين إذا تقرر للمرة الثالثة سيتم خصم 90% من المبالغ النقدية المخصصة للأسرة، أما حال عودة الأسرة والتزامها بالشروط ستحصل علي إجمالي النقد المخصص لها دون خصومات.

قصر خدمات الدعم على طفلين فقط للأسر الجديدة
أعلنت الحكومة المصرية أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط وهم الطفلان الأصغر سنا لضمان استمراريتهما في البرنامج وليس ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019، كما يخرج الطفل من البرنامج عند بلوغ 18عامًا، وسيمكن هذا القرار الحكومة من إضافة أسر جديدة في أمس الحاجة إلي الدعم تحقيقا لمبدأ العدالة في توزيع الدعم حتى لا تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف، وتحرم أسر أخرى من الدعم كليا.
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