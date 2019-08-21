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حوادث

تجديد حبس عامل وحارس عقار لسرقتهما الشقق السكنية بالقطامية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس عامل بناء وحارس عقار لاتهامهم بسرقة محتويات شقة بمنطقة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما وجهت النيابة لحارس العقار تهمة التحريض على سرقة الشقة وتسهيل الدخول.

وكشفت التحريات بوجود مكالمات شخصية بين المتهم الرئيسي وحارس العقار، تدل على تعاونه معه في تسهيل سرقة الشقة.

كانت بداية الواقعة، عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القطامية يفيد بسرقة محتويات شقة سكنية بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية، من القبض على المتهم الرئيسي، وبسؤاله اعترف بأنه سرق الشقة بتحريض من حارس العقار، وهو من سهل له ذلك وأرشد عن مكان بعض المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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