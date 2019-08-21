الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

الأهلى يستعد لمواجهة البطل السوداني "اطلع بره"

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم تدريباته الجماعية على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة تحت إشراف محمد يوسف، المدير الفني المؤقت استعدادا لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة في استاد برج العرب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق اطلع بره في مباراة الذهاب برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفين) وأحمد الشيخ.

وشهدت التدريبات تخصيص فقرة فنية لتدريب اللاعبين علي إنهاء الهجمات حرص خلالها محمد يوسف أكثر من مرة لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة، بينما اكتفى الثنائي رمضان صبحي ومحمد هاني، لاعبا الفريق، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش المران الجماعي كما أدى الثنائي تدريبات تأهيلية، وذلك في إطار البرنامج البدني الخاص لتجهيزهما.

كما أدى سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن، لاعبو الأهلي، تدريبات خفيفة بالكرة علي هامش المران الجماعي وقاد طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني تدريبات الثلاثي، وفقا لبرنامجهم التأهيلي والاستشفائي، وبالنسبة لحراس المرمى، أدى الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد طارق تدريبات قوية تحت إشراف طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الذي حرص على تنويع الفقرات التدريبية الخاصة بهم لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، في الوقت الذي استكمل فيه شريف إكرامي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأدى جزءًا من تدريبات الكرة تحت إشراف طارق سليمان قبل أن يستكمل المران بالجري حول الملعب في إطار البرنامج البدني المخصص له.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"البرنس".. أحب شادية فتزوج أختها.. وبكى تحت أقدام ناهد شريف

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من نائب رئيس اتحاد الكرة الجديد

منذ يومين

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

منذ حوالي 8 ساعات

أول إجراء ضد المعتدين على الشاب المعاق بصالون حلاقة فى الشرقية

ads

الصور

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

image description

«يا كرم العلالي».. عدسة «الدستور» ترصد موسم الحصاد بمزارع العنب

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

الأكثر قراءة

حجز المتهمين فى واقعة ضرب معاق ذهنيًا بالشرقية

"جمال خاشقجي ليس السبب".. إليسا تفضح كذب الإخوان عن اعتزالها (فيديو)

مدرب غزل المحلة يكشف حالة الفريق بعد تعرضه لحادث مروّع

محمد عفيفي: يوسف زيدان "فقاعة ثقافية" وأخذ أكبر من حجمه

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

أغذية ومشروبات تؤثر سلبيًا على فاعلية الأدوية

وفاة 773 يمنيًا وإصابة 536 ألف حالة بالكوليرا منذ بداية 2019

6 فوائد جمالية لزيت الكركم

المضاد الحيوي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

الرئيس نيوز

"التجمع": تأجيل "مؤتمر التعذيب" يعني الأمم المتحدة تنحاز لداعمي الإرهاب

النيابة تحتجز المتهمين بالتعدى على شاب معاق ذهنيا بالشرقية

بالصور.. موقع روسي: "أسلحة المستقبل" في أيدي الجنود المصريين

نتنياهو يرفض التعليق على وصف ترامب اليهود بـ"الخونة"

منوعات

"روس كوسموس" تنوي تغيير اسم مركبة الفضاء فيديراتسيا

«وحش فضائى» يقترب من الأرض خلال 3 أسابيع

تحديد موعد تدمير الأرض بالكامل

فرح لـ"بسبوس وسالي" يشعل الإنترنت

كشكول

جامعة الأزهر تعلن موعد تنسيق السنوات السابقة والمعادلات

خيرى عبد الحميد وكيلا لطب أزهر القاهرة لشئون التعليم والطلاب

محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرسة عزبة يوسف الإعدادية ببيلا

"المعلمين" تناقش المشكلات التي تواجه الأعضاء بنادي الشاطئ

إسلام سياسي

انقلاب إخواني على طارق الزمر بسبب تصريحاته عن المعزول

إعلامي إخواني : تصريحات قادة الإخوان أشبه بالتنويم المغناطيسى

مطالبات بالإفراج عن الإيزيديات في معسكرات عوائل داعش بسوريا

إخواني منشق يكشف أخطر كتابين لتجنيد الشباب في الجماعة


زيت وسكر

نصائح هامة لعلاج تجلط الدم

8 فرص عمل بإيطاليا.. التفاصيل!

“شرطة التموين” تحاصر مافيا بيع الدقيق المدعم

“صحة الشرقية” تواصل جهودها ضد مرض أنفلونزا الطيور

مقالات الرأي
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
جلال حمام
.. وما زالت فيها حاجة حلوة
صفوت البياضي
السرطان القمرى واقع أم خيال؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«3»
المزيد

الثقافة

الحرية للفنون الشعبية تتألق بالفلكلور السكندري بمركز الإبداع

صور.. "الرسم على المرايات" ورشة فنية بثقافة المنوفية

غدًا.. افتتاح معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح

السبت.. "السينما المصرية إلى أين" بنقابة الصحفيين

صفحتنا ع الفيس بوك