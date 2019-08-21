أليجري مرشح لخلافة توخيل في باريس سان جيرمان

بعد الهزيمة في الجولة الثانية من منافسات الدوري الفرنسي فإن الحالة الداخلية في باريس سان جيرمان لا تشي بالكثير من الخير فيما هو قادم بالنسبة للمدرب الألماني توماس توخيل.



فقد أظهرت مباراة رين القصور الفني والتكتيكي داخل النادي العاصمي الفرنسي وعدم وجود أي تجديد في الأفكار، وربما كانت الخسارة أمام مانشستر يونايتد والخروج المبكر من دوري الأبطال العام الماضي مجرد بداية لهذا التردي.



وأشارت صحيفة لو باريزيان اليوم بأن هناك بعض من التذمر من جانب اللاعبين والذين يعتقدون بأن المدرب يُفضل مواطنه جوليان دراكسلر ويعامل البعض الأمر بشكلٍ غير جيد.



وأضافت إلى أن بعض اللاعبين أشاروا إلى عدم تمتع الفريق بالعق التكتيكي وعدم اقتناعهم بطريقة اللعب، بل أن البعض لا يفهم بعضًا من أفكار مدرب بوروسيا دورتموند السابق فيما يتعلق بخطة اللعب.



ونقلت عنهم أن اثنين من اللاعبين دارت بينهم هذه المحادثة: – هل تفهم طريقة اللعب التي لعبنا بها اليوم، فأجاب عليه الآخر – لا، مثل العادة.