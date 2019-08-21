خبير اقتصادي يتوقع إعلان البنك المركزي تخفيض الفائدة.. فيديو
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:48 م
سناء إسماعيلطباعة
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يعتزم إطلاق عُملة إلكترونية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر فضائية صدى البلد: "إصدار فيس بوك عملة إلكترونية يتضمن العديد من المخاطر، من بينها عدم خضوع العملة للبنوك المركزية".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك انتباه للتغير الاقتصادي العالمي الذي يحدث".
وحول إمكانية انخفاض الفائدة، قال الخبير الاقتصادي، أتوقع إعلان البنك المركزي تخفيض نسبة الفائدة من 1 إلى 1.5%.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر فضائية صدى البلد: "إصدار فيس بوك عملة إلكترونية يتضمن العديد من المخاطر، من بينها عدم خضوع العملة للبنوك المركزية".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك انتباه للتغير الاقتصادي العالمي الذي يحدث".
وحول إمكانية انخفاض الفائدة، قال الخبير الاقتصادي، أتوقع إعلان البنك المركزي تخفيض نسبة الفائدة من 1 إلى 1.5%.