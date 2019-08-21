يوفنتوس يعلن صعوبة انتقال ديبالا الأب إلى إنتر ميلان

يبدو أن صفقة التبادل المتوقعة ما بين إنتر ميلان ويوفنتوس والتي تشمل انتقال ديبالا إلى الإنتر وانتقال إيكاردي إلى الجهة الآخر مُعرضة للفشل بقوة.



فحسب شبكة كالتشيو ميركاتو فإن يوفنتوس ورغم احتياجه الشديد إلى ضم رأس حربة بمواصفات ماورو إيكاردي ولكن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للبيانكونيري يجد صعوبة كبيرة في تقبل بيع ديبالا إلى الغريم التقليدي.



ولا تبدو أن العلاقة طيبة بين الناديين على الإطلاق، حيث أن الإنتر كذلك لا يريد ترك هدافه على مدى السنوات الماضية لغريمه التقليدي والتاريخي.



من ناحية أخرى؛ فإن نابولي يحاول انتهاز الفرصة وتقديم عرض كبير قد يقترب من 65 مليون يورو لتأمين خدمات إيكاردي.



ولكن المشكلة الآن أصبحت في اللاعب حيث أنه مازال يُفضل الانتقال ليوفنتوس بينما ينتظر رئيس نادي نابولي السيد أوريليو دي لاورنتيس أن يجتمع بوكيلة أعمال اللاعب وزوجته واندا نارا في أقرب فرصة مُمكنة.