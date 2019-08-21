الحرية للفنون الشعبية تتألق بالفلكلور السكندري بمركز الإبداع

قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة مصطفى كامل بفرع ثقافة الإسكندرية عرضا فنيا بمركز الحرية للإبداع؛ وذلك في إطار التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.



وتغنت الفرقة بمجموعة متنوعة من التابلوهات المستوحاة من الفلكلور السكندري بقيادة الفنان نصر الدين محمد منها "غزل إسكندراني، الصيادين، زفة إسكندراني، عمار يا إسكندرية، تابلوه تحيا مصر"، بالإضافة إلى عرض الصعيدي والحصان وفقرة التنورة التي تفاعل معها الحضور.



كما أقام بيت ثقافة رشدى ورشة تصميم لوحات طبيعية صامتة بألوان الخشب قامت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية بتعريف الرواد قواعد التصميم والظل والنور، وفي مرسم الطفل أقيمت ورشة تصميم لوحات بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، بينما نفذ قصر ثقافة الشاطبي ورشة تصميم لوحات باستخدام الأخشاب والغراء، وفي قصر ثقافة الأنفوشي تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة الطبلة تدريب عزت بسيوني.