عودة ميسي لتدريبات برشلونة استعدادا لمواجهة ريال بيتيس

عرفت التدريبات المسائية لنادي برشلونة الإسباني عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية بعدما تعافى من إصابته في ساقه اليمنى والتي تعرض لها في أول يوم من عودته من التدريبات الصيفية.



تُعد مشاركة ميسي في التدريبات الجماعية بمثابة خبر سار بالنسبة لإرنيستو فالفيردي والذي سيفتقد لخدمات لويس سواريز وديمبيلي في مباراة يوم الأحد ضد ريال بيتيس في “كامب نو”.



على أي حال، فإن قائد النادي الكتالوني ليس من المؤكد بعد ما إن كان سيكون متاحًا للقاء، نظرًا لأنه يفتقر إلى الجاهزية البدنية، لكن قبل مواجهة ريال بيتيس سيكون قد خاض 3 حصص تدريبية بالفعل مع الفريق ويمكن أن يحصل على بضع دقائق، لكن ذلك سيعتمد على كيفية تطوره هذا الأسبوع.



في النادي كلهم ​​واضحون أنهم لن يخاطروا بليونيل ميسي في حال لم يتعافى تمامًا.



وعمل ليونيل ميسي بكثافة في الأسابيع الماضية إضافة إلى نهاية الأسبوع رغم حصول الفريق على إجازة لمدة يومين لكنه تواجد في المدينة الرياضية رغبة منه في التواجد ضد ريال بيتيس.