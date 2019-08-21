رونالدو يكشف تفاصيل جديدة قبل رحيله لمانشستر يونايتد

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عن بعض الأندية التي رغبت في التعاقد معه قبل انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد في عام 2003.



وقال رونالدو في تصريحات للتلفزيون البرتغالي، أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "كانت هناك اتصالات مع العديد من الأندية، فالنسيا الإسباني على سبيل المثال".



وأضاف "قابلت المدرب الفرنسي آرسين فينجر من أجل مناقشة إمكانية الانضمام لصفوف آرسنال، تحدثت أيضًا مع برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان، ثم أسرع مانشستر يونايتد في الأمر وانتقلت لملعب أولد ترافورد".



وانتقل كريستيانو رونالدو إلى المان يونايتد في صيف عام 2003، قادمًا من سبورتينج لشبونة، في صفقة بلغت قيمتها 12.4 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في 2009، ثم انتقل لصفوف يوفنتوس في صيف 2018.