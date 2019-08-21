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رياضة

باريس سان جيرمان يضع شروط جديدة لانتقال نيمار لبرشلونة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:42 م
نيمار
نيمار
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كشف نادي باريس سان جيرمان عن شرطه الأساسي للتخلي عن نجمه الأول وهو البرازيلي نيمار دا سليفا الذي يثير الجدل في الأونة الأخيرة بشأن رغبته في العودة إلى نادي برشلونة.

وقد تعاقد باريس سان جيرمان مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في عام 2017 وبقيمة تاريخية هي الأكبر حتى الآن قوامها 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي لنيمار في برشلونة في هذا التوقيت.

وقد رفض النادي الفرنسي عرضًا مقدمًا من نادي برشلونة يوم أمس وهو الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء وفي المقابل إدارة عثمان ديمبلي للنادي الفرنسي.

وتقول صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية الشهيرة، إن نادي باريس سان جيرمان يشترط أمرًا صعبًا للغاية وهو الحصول على مبلغ 100 مليون يورو مع التعاقد مع كل من عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو بصفة نهائية.

الأمر الذي يجعل أمر تلك الصفقة مستحيلًا نظرًا لعدم امتلاك برشلونة لظهير أيمن آخر غير سيميدو كما إن قيمة عثمان ديمبلي السوقية تفوق ال100 مليون يورو أي أن الصفقة ستكون باهظة الثمن.
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