الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

أهم 8 نقاط في لقاء السيسي بوزير الاتصالات اليوم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:41 م
السيسي
السيسي
طارق عتمان
طباعة
ترصد الدستور أهم توجيهات الرئيس السيسي إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الاتصالات ورئيس الوزراء اليوم.

1- الانتهاء من رقمنة وميكنة الحي الحكومي الذي سيضم الموظفين الذي سيتم نقلها إلى العاصمة الادارية قبل منتصف عام 2020.

2- وجه الرئيس بضرورة الانتهاء من المشروعات التكنولوجية القومية وعلى رأسها مشروع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمحافظات لإطلاق جميع الخدمات الحكومية والتي ستصل إلى نحو 174 خدمة حكومية الكترونية تم اطلاق منها 18 خدمة.

3- الانتهاء من استراتيجية الذكاء الاصطناعي ومشروع الحوسبة فائقة السرعة.

4- وضع جدول زمني محدد للانتهاء من مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المناني الذكية التي ستدعم المعرفة الرقمية.

5- الانتهاء من مشروع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ستتولي تاهيل وتدريب متحدي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في مصر والقارة الافريقية.

6- الانتهاء من مشروع إنشاء المحتوى الثقافي الرقمي بالتعاون مع وزارة الثقافة والانتهاء من تطوير البنية التحتية لخدمات الانترنت بمراكز الشباب.

7- التاكيد علي استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال القطاع الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

8- التاكيد على أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة سيكون مركزًا معلوماتيًا متطورًا يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميًا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"القاضى" يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"شنايدر"

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة التحول إلى الحكومة الرقمية

الاتصالات: 3.1% مساهمة القطاع في الناتج المحلي خلال 2018

السيسى يوجه بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة العثور على تابوت فرعونى فوق سطح المريخ

منذ ساعة و 17 دقيقة

محمد الباز يكتب: الروائي الأجير.. كيف أصبح عمار علي حسن مسخًا ثقافيًا كاملًا؟

منذ أقل من ساعة

حجز المتهمين فى واقعة ضرب معاق ذهنيًا بالشرقية

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من نائب رئيس اتحاد الكرة الجديد

ads

الصور

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

image description

«يا كرم العلالي».. عدسة «الدستور» ترصد موسم الحصاد بمزارع العنب

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

الأكثر قراءة

حجز المتهمين فى واقعة ضرب معاق ذهنيًا بالشرقية

"جمال خاشقجي ليس السبب".. إليسا تفضح كذب الإخوان عن اعتزالها (فيديو)

مدرب غزل المحلة يكشف حالة الفريق بعد تعرضه لحادث مروّع

محمد عفيفي: يوسف زيدان "فقاعة ثقافية" وأخذ أكبر من حجمه

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

أغذية ومشروبات تؤثر سلبيًا على فاعلية الأدوية

وفاة 773 يمنيًا وإصابة 536 ألف حالة بالكوليرا منذ بداية 2019

6 فوائد جمالية لزيت الكركم

المضاد الحيوي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

الرئيس نيوز

"التجمع": تأجيل "مؤتمر التعذيب" يعني الأمم المتحدة تنحاز لداعمي الإرهاب

النيابة تحتجز المتهمين بالتعدى على شاب معاق ذهنيا بالشرقية

بالصور.. موقع روسي: "أسلحة المستقبل" في أيدي الجنود المصريين

نتنياهو يرفض التعليق على وصف ترامب اليهود بـ"الخونة"

منوعات

"روس كوسموس" تنوي تغيير اسم مركبة الفضاء فيديراتسيا

«وحش فضائى» يقترب من الأرض خلال 3 أسابيع

تحديد موعد تدمير الأرض بالكامل

فرح لـ"بسبوس وسالي" يشعل الإنترنت

كشكول

جامعة الأزهر تعلن موعد تنسيق السنوات السابقة والمعادلات

خيرى عبد الحميد وكيلا لطب أزهر القاهرة لشئون التعليم والطلاب

محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرسة عزبة يوسف الإعدادية ببيلا

"المعلمين" تناقش المشكلات التي تواجه الأعضاء بنادي الشاطئ

إسلام سياسي

انقلاب إخواني على طارق الزمر بسبب تصريحاته عن المعزول

إعلامي إخواني : تصريحات قادة الإخوان أشبه بالتنويم المغناطيسى

مطالبات بالإفراج عن الإيزيديات في معسكرات عوائل داعش بسوريا

إخواني منشق يكشف أخطر كتابين لتجنيد الشباب في الجماعة


زيت وسكر

نصائح هامة لعلاج تجلط الدم

8 فرص عمل بإيطاليا.. التفاصيل!

“شرطة التموين” تحاصر مافيا بيع الدقيق المدعم

“صحة الشرقية” تواصل جهودها ضد مرض أنفلونزا الطيور

مقالات الرأي
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
جلال حمام
.. وما زالت فيها حاجة حلوة
صفوت البياضي
السرطان القمرى واقع أم خيال؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«3»
المزيد

الثقافة

الحرية للفنون الشعبية تتألق بالفلكلور السكندري بمركز الإبداع

صور.. "الرسم على المرايات" ورشة فنية بثقافة المنوفية

غدًا.. افتتاح معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح

السبت.. "السينما المصرية إلى أين" بنقابة الصحفيين

صفحتنا ع الفيس بوك