أهم 8 نقاط في لقاء السيسي بوزير الاتصالات اليوم

ترصد الدستور أهم توجيهات الرئيس السيسي إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الاتصالات ورئيس الوزراء اليوم.



1- الانتهاء من رقمنة وميكنة الحي الحكومي الذي سيضم الموظفين الذي سيتم نقلها إلى العاصمة الادارية قبل منتصف عام 2020.



2- وجه الرئيس بضرورة الانتهاء من المشروعات التكنولوجية القومية وعلى رأسها مشروع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمحافظات لإطلاق جميع الخدمات الحكومية والتي ستصل إلى نحو 174 خدمة حكومية الكترونية تم اطلاق منها 18 خدمة.



3- الانتهاء من استراتيجية الذكاء الاصطناعي ومشروع الحوسبة فائقة السرعة.



4- وضع جدول زمني محدد للانتهاء من مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المناني الذكية التي ستدعم المعرفة الرقمية.



5- الانتهاء من مشروع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ستتولي تاهيل وتدريب متحدي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في مصر والقارة الافريقية.



6- الانتهاء من مشروع إنشاء المحتوى الثقافي الرقمي بالتعاون مع وزارة الثقافة والانتهاء من تطوير البنية التحتية لخدمات الانترنت بمراكز الشباب.



7- التاكيد علي استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال القطاع الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



8- التاكيد على أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة سيكون مركزًا معلوماتيًا متطورًا يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميًا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.

