كيلر يحظى بالدعم لرئاسة الاتحاد الألماني

أعرب مسئولون في كرة القدم في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن دعمهم لفريتز كيلر ليصبح رئيسا لاتحاد الكرة الألماني.



واقترحت لجنة استطلاعية تابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم كيلر 62 عاما ليكون رئيسا للاتحاد، خلفا لراينهارد جريندل، الذي تم إيقافه في شهر أبريل الماضي.



وصرح كيلر في بيان صادر عن الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة الدوري الألماني (بوندسليجا) "إنني مسرور للغاية للدعم وأشكر بالامتنان عن الثقة التي تلقيتها من أندية المحترفين والهواة".



ومن المقرر أن يتم تنصيب كيلر رئيسا لاتحاد الكرة الألماني خلال الجمعية العمومية للاتحاد، التي ستقام في 27 سبتمبر المقبل.



من جانبه، قال راينر كوخ نائب رئيس اتحاد الكرة الألماني "مع فريتز كيلر، وجدنا المرشح المثالي ويسعدنا للغاية أنه يريد قبول المهمة مع كامل دعمنا له".



وأوضح كوخ "إنه يجسد النزاهة والتكامل والمصداقية".



من جانبه صرح كريستيان شيفرت، المتحدث الجديد باسم رابطة الدوري الألماني "إن الرابطة تقف بالكامل وراء فريتز كيلر وبرنامجه. إنه يعيش من أجل كرة القدم. وشخصية غير عادية تدافع عن الاستقلال والمصداقية".



واتجه الاتحاد الألماني نحو كيلر عقب استقالة جريندل، الذي اعترف بحصوله على ساعة بقيمة 6000 يورو (6700 دولار) كهدية من الرئيس السابق لاتحاد الكرة الأوكراني.



ستكون إحدى المهام الرئيسية لكيلر هي إعادة الاستقرار في الاتحاد، الذي يعد أكبر اتحاد رياضي في العالم، والذي يستعد لاستقبال ثالث رئيس له في عضون خمسة أعوام.



ويخطط كيلر لإجراء تغييرات هيكلية في الاتحاد، لكنه شدد في مؤتمر صحفي على أن "الرئيس لن يؤدي جميع الأدوار بمفرده. بل يتعين أن يتم توزيع المسئوليات على كاهل العديد من الأفراد".