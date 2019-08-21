3 سباحين يضيفون ميداليات جديدة لمصر بدورة الألعاب الإفريقية

توج السباحان المصريان علي خلف الله بالميدالية الفضية لسباق 100 متر حرة بدورة الألعاب الإفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 16 إلى 30 أغسطس الجاري، فيما حصل زميله محمد سامي على الميدالية البرونزية.



وحصل خلف الله على المركز الثاني بالسباق، اليوم الأربعاء، بتحقيق زمن قدره 49 ثانية و81 جزءا من الثانية، ومحمد سامي على المركز الثالث بزمن قدره 49 ثانية و85 جزءا من الثانية.



كما حصل السباح المصري يوسف القماش على الميدالية الفضية والمركز الثاني بسباق 50 متر صدر بتحقيق زمن قدره 27 ثانية و52 جزءا من الثانية.

