كثافات مرورية متوسطة في فترة الذروة المسائية

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الأربعاء، فى فترة الذروة المسائية، بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، وسط انتشار رجال المرور وبصحبتهم أوناش المرور للعمل على سحب الكثافات وتسيير حركة السير.



وظهرت كثافات مرورية متحركة، بطريق كورنيش النيل، للقادم من مناطق وسط البلد اتجاه المعادى وحلوان، ما أدى إلى تكدس السيارات بمنطقة أثر النبى، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار رجال المرور لتسيير حركة سير السيارات.



وظهرت كثافات مرورية مرتفعة، بمنطقة زهراء المعادي للقادم من شارع الزهراء الرئيسي اتجاه شارع اللاسلكى، ومخرج طريق الأوتوستراد اتجاه مدينة نصر.



كما ظهرت كثافات مرورية بمحور الأوتوستراد بمنطقة المعصرة، حتى نفق الزهراء، للقادم من حلوان و١٥ مايو، اتجاه المعادى، وسط انتشار رجال المرور لسحب الكثافات المرورية.



وتكونت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مدينة نصر اتجاه مناطق وسط البلد، بسبب الأعطال المتكررة للسيارات، أعلى الكوبري.



وشهد محور 26 يوليو، كثافات مرورية، للقادم من 6 أكتوبر، اتجاه ميدان لبنان.



وتباطأت حركة سير السيارات أعلي الطريق الدائري للقادم من مناطق القاهرة الجديدة، والمعادى اتجاه المنيب مما أدى تكدس السيارات من مخرج أثر النبي، وصولًا لنزلة البحر الأعظم بسبب زيادة الأحمال.