ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية

ارتفعت مبيعات المنازل أكثر من المتوقع في الولايات المتحدة في يوليومدعومة بانخفاض أسعار الرهن العقاري وسوق عمل قوية، وهو ما يعطي مؤشرا إلى أن تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صوب أسعار فائدة أقل يقدم مزيدا من الدعم للاقتصاد.



وقالت رابطة الوسطاء العقاريين الأربعاء: "إن مبيعات المنازل القائمة زادت 2.5% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.42 مليون وحدة الشهر الماضي".



وجرى تعديل وتيرة مبيعات يونيو بزيادة طفيفة إلى 5.29 مليون وحدة من 5.27 مليون في التقدير السابق.



كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل القائمة إلى معدل قدره 5.39 مليون وحدة في يوليو.



وبزيادة الشهر الماضي تصبح مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل نحو 90% من مبيعات المنازل الأمريكية، أعلى مما كانت قبل سنة للمرة الأولى في 17 شهرا.



وكانت سوق المنازل الأمريكية قد شهدت تباطؤًا العام الماضي مع مواصلة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.



وبعد رفع الفائدة في ديسمبر، أشار مجلس الاحتياطي لاحقا إلى أنه انتهى من تشديد السياسة النقدية، وبحلول يوليوغير البنك المركزي مساره تماما، ليخفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2008 في مسعى للحيلولة دون ركود أمريكي بسبب تباطؤ عالمي.



جاء خفض الفائدة رغم تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في نحو 50 عاما.



وتراجع سعر فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاما إلى 3.77% في المتوسط في يوليومن ذروته في أكثر من 7 سنوات البالغة 4.94% والمسجلة في نوفمبر، وفقا لبيانات وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك.



وتراجع متوسط السعر إلى 3.6% في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس وقد تواصل الأسعار التراجع، فمن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفائدة في سبتمبربسبب القلق من تباطؤ اقتصادي.