وفاة لاعب تجديف في حادث قبل بطولة العالم

أعلنت الشرطة في بيلاروسيا، اليوم الأربعاء، أن رياضيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من بيلاروسيا، كان يستعد للمنافسة ببطولة العالم للتجديف في النمسا، لقي مصرعه في نهر الدانوب عندما انقلب قاربه.



وتواجد الرياضي الذي كان يعاني من شلل نصفي، بمدينة أوتنزهايم، للتدريب على السباق، الذي من المقرر أن يبدأ الأحد المقبل.



وكان رجال الإنقاذ بالقرب من الرياضي عندما وقع الحادث، حيث بحثوا عنه على الفور وتم العثور على جثمانه بعد 3 ساعات من البحث.



يذكر أن بطولة العالم للتجديف تضمنت منافسات خاصة بالرياضيين الأسوياء وذوي الاحتياجات.