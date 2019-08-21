بيراميدز يعلن عودة مهاجمه الغاني جون أنطوى

عاد الغاني جون أنطوي إلى قائمة فريق بيراميدز استعدادًا للمباراة المقبلة ضد فريق إيتوال الكونغولي.



وكان أنطوي قد تغيب عن مباراة فريقه السابقة ضد الأهلي في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر، بسبب تعرضه للإصابة.



وأعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي تسافر إلى العاصمة الكونغولية برازافيل، لخوض المواجهة.



وتطير البعثة التي تضم 20 لاعبًا إلى الكونغو في ساعة مبكرة من صباح الخميس، استعدادًا لمواجهة إيتوال.



وستكون المباراة يوم ٢٥ أغسطس الجاري، في إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتضم القائمة كلًا من:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور.



خط الدفاع: عمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبدالله بكري.



خط الوسط: نبيل دونجا وإيريك تراوري وأحمد توفيق وعبدالله السعيد وإبراهيم حسن وإسلام عيسى وإبراهيم عادل.



خط الهجوم: جون أنطوي ومحمود حمادة ودودو الجباس.