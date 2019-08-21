التأمين الصحي بالغربية يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد

ناقش التأمين الصحى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، استعدادات مسئولى الصحة المدرسية بمناطق المحافظة، للعام الدراسي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور رائف يوسف، مدير فرع التأمين الصحى بالغربية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمقر قاعة اجتماعات فرع التأمين الصحى بالغربية، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة دينا الفقى مسئول التأمين الصحي للطلاب بالفرع، ونرمين أحمد رئيسة التمريض بالفرع، وعزة عبدالسلام مسؤول تمريض الصحة المدرسية، وبحضور مسئولى الصحة المدرسية على مستوى مناطق مراكز ومدن محافظة الغربية.



وتخلل الاجتماع التأكيد على أهمية التواصل مع الإدارات التعليمية للانتهاء من عمل الإصحاح البيئي بالمدارس، والتأكيد على عمل خطة للصحة المدرسية، محددة بفترة زمنية قابلة للتطبيق.