مانشستر يونايتد يستعد لإبرام صفقتين من العيار الثقيل

يستعد مانشستر يونايتد لإبرام صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد الأموال التي دخلت خزينة الشياطين الحمر جراء صفقة روميلو لوكاكو، والتي قدرت بـ 75 مليون جنيه إسترليني.



وبحسب صحيفة "صن"، فإن المان يونايتد يخطط لغزو السوقين البرتغالية والألمانية، من خلال التعاقد مع الثنائي برونانو فرنانديز لاعب بنفيكا، وجادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.



ولم يسعف الوقت، مانشستر يونايتد، لإيجاد البديل المثالي لروميلو لوكاكو الذي رحل لصفوف إنتر ميلان.



ونوهت التقارير إلى أن التعاقد مع سانشو (19 عامًا) لن يكون سهلًا، حيث من المتوقع أن تتجاوز الصفقة 100 مليون جنيه إسترليني.



ويسعى المان سيتي لقطع الطريق على الشياطين الحمر، باستعادة لاعبه السابق، الذي رحل عنه عام 2017 صوب دورتموند.