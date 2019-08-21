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محافظات

الإسكندرية: التحفظ على سلع ومقررات تموينية بـ43 ألف جنيه

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:26 م
التحفظ على سلع
التحفظ على سلع
هبه عويضه
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تمكنت إدارة تموين شرق الإسكندرية برئاسة عبد الرازق الطيب مدير الإدارة، وإشراف نبيل محفوظ رئيس الرقابة، من التحفظ على سلع تموينية، ومقررات تموينية تقدر بحوالي 43 ألف جنيه، بناءً على تعليمات مشددة المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق، والبدالين التموينيين لحماية أموال الدعم المقدم للمواطنين.

كما تم مصادرة ماكينات صرف المقررات والسلع التموينية على ذمة القضية، وتحريز الكميات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.

وتم ضبط 20 كيلو جرام من البسطرمة مجهولة المصدر، وليس عليها أي بيانات بأحد السوبر ماركت، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تم تحرير محضر ضد بدال تموينى وذلك لإدارته وتشغيله محل بدال تموينى فى مكان غير المرخص له لإدارة النشاط من قبل الجهات الحكومية المختصة.
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