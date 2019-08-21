حجز المتهمين فى واقعة ضرب معاق ذهنيًا بالشرقية

قررت نيابة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد سليمان، رئيس النيابة، عرض الشاب المعاق ذهنيا الذى تعرض للاعتداء بالضرب المبرح، على يد مجموعة من الشباب، على الطب الشرعى لاستصدار قراره، كما قررت النيابة حجز 6 متهمين 24 ساعة لاستكمال التحريات.



وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على "فيس بوك"، قد تداولوا مقطع فيديو لقيام مجموعة من الشباب بالتعدى بالضرب المبرح، على شاب معاق ذهنيًا، بقرية كفر إبراش بدائرة مركز مشتول السوق بالشرقية، داخل صالون حلاقة "شريف صبرة" بالقرية.



ومن جانبها فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 من المتهمين فى الواقعة، وتم تشميع صالون الحلاقة الذى تمت به الواقعة، لبيان وجود مخالفات.