آخر حوار للروائى قبل إصابته بـ«نزيف فى المخ»: نعيش زمن استسهال الكتابة

وزارة الثقافة «عاوزة النسف».. ورواتب الموظفين تلتهم الملايين

بعض البنات اللاتى لا يجدن ما يفعلنه بدأن يكتبن الروايات



يرقد الكاتب والروائى الكبير عبده جبير فى منزله حاليًا أسيرًا لأغلال المرض، عقب إصابته بـ«نزيف فى المخ»، ندعو الله أن ينجيه منه وأن يعود مرة أخرى ليمارس حياته الطبيعية وليمتع قراءه ومتابعيه بإبداعه الراقى. «جبير» ابن وفى لجيل السبعينيات، وشاهد على تجربة ثقافية ثرية عاصر خلالها مشاهير وكبار الأدب المصرى، باح بأسرارها فى كتابه «أهم أسباب الليل» عام ٢٠١٥، الذى يضم شهادات ومقالات كتبها عن أصدقائه من المثقفين أمثال: أمل دنقل وعبدالرحمن الأبنودى ويحيى الطاهر عبدالله وغيرهم. «الدستور» التقت «جبير»، قبل مرضه بفترة، للحديث عن روايته الملحمية «قيام الفاكهة»، التى كتبها فى ٥٠ عامًا، فكان لها هذا الحوار الثرى، الذى لا تنقصه أى جرأة فى تناول ما وصفه «جبير» بـ«أزمة الثقافة فى مصر»، وتضمن انتقاده اللاذع لتساهل دور النشر مع راغبى الالتحاق بكتيبة المبدعين، وتراجع دور وزارة الثقافة والهيئات الثقافية الأخرى المنوط بها رعاية الأدب ومنتجيه.

وبقى أن نشير إلى أن تأجيل نشر هذا الحوار كان لاعتبارات إفساح المساحة أمامه ليقول الكاتب الكبير كل ما يريده.





■ نبدأ من السؤال الكبير.. كيف ومتى تستعيد مصر قوتها الناعمة؟

- السينما على رأس قوة مصر الناعمة وأكبرها، السينما المصرية يجب أن تعود، ولن يحدث هذا إلا باستعادة المؤسسة المصرية العامة للسينما، وإمكانية استعادتها سهلة وبسيطة جدًا، فأغلب أصول المؤسسة موجودة، شركة دور العرض المصرية التابعة للمؤسسة وتقدر بحوالى ٣٠ دار عرض يتم تأجيرها بمبالغ ضيئلة، إضافة إلى الاستوديوهات والمعامل.

لا أدعو إلى أن تنتج الدولة أفلامًا، لكننى أدعو إلى إعادة مؤسسة السينما وتحويلها لمؤسسة مساهمة مصرية، الدولة أو الخبراء يقيمون الأصول التى تملكها، وتقام شركة لإنتاج وعرض السينما، ويمكن أن تطرح أسهمها للمواطنين للمشاركة فى ملكيتها مع الدولة.

وأدعو السينمائيين ومن يحبون السينما فى مصر والعالم العربى لشراء أسهم هذه المؤسسة، بحيث تعود للعمل، سواء فى المعامل أو دور العرض والاستوديوهات، خاصة أن العاملين فيها جميعًا موجودون ومعروفون، ومن ثم تأسيس مجلس إدارة فيما بينهم بمشاركة أساتذة من الجامعة والنقاد والأدباء، وتكون مهمته إدارة هذه المؤسسة.

وإذا استعادت المؤسسة هذا الدور ستستعيد مصر قوتها الناعمة، خاصة الآن، حيث يبنى السعوديون أكثر من ألف دار عرض سينمائى، بالتالى ستحتاج إلى أفلام، ولا يوجد بلد مؤهل لإنتاج هذه الأفلام غير مصر.

■ ما رأيك فى أداء وزارة الثقافة المصرية؟

- وزارة الثقافة «عاوزة النسف تمامًا»، ويمكن تحويلها لجهة منتجة على كل المستويات، هل يتصور أحد أن هيئة قصور الثقافة تنفق مبلغًا سنويًا خرافيًا يصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه، يذهب معظمه لرواتب الموظفين الجالسين على المكاتب دون عمل واضح؟

تستطيع هيئة الكتاب، بما تملكه من مطابع هى الأكبر فى الشرق الأوسط، والتى عملت فيها لمدة ٩ سنوات، أن تملأ العالم العربى بالكتب، وأن تبيع ما لديها من أرصدة رهيبة من الكتب المكدسة فى المخازن تصل إلى ٥٠ مليون كتاب، يكفى أن تستفيد بما لديها من ماكينات الطباعة وفروع المكتبات داخل مصر وخارجها، ففى كل عاصمة عربية هناك فرع لهيئة الكتاب، وبدلا من أن تلجأ لأخذ الأموال من الدولة فبإمكانها توفير الأموال ذاتيًا.

أعطيك مثالًا لهذا مكتبات الهيئة تفتح نهارًا فقط رغم أن شراء الكتب يكون ليلًا، فلماذا لا تفتح هذه المكتبات فى هذا التوقيت، ويقسم العمل فيها لفترتين أو ثلاث، على أن يعمل بها الموظفون المكدسون بلا عمل، لدرجة أنك تدخل أى قسم فيها تجد ٣ موظفين على مكتب واحد.

أظن أن بيع الكتب لا يحتاج لخبرة كبيرة، وبهذه الطريقة ترفع دخل هذا الموظف وسترتفع مبيعاتك وتحول البطالة المقنعة هذه إلى عمالة منتجة.

نأتى لمطابع الهيئة، التى تمتلك ماكينات كبيرة من التى تطبع الجرائد، قوة إنتاجها ٣ رولات فى الساعة، لكنها تعمل رولا واحدا، والرولان الباقيان يلفون فيهما ملابسهم ورأيت هذا بعينى.

إذا عملت هذه الماكينات فى جزء تجارى يطبع لكل هيئات النشر فى الوزارة ومنها هيئة قصور الثقافة التى تطبع فى مطابع خارجية خاصة ستصبح منتجة وتدر دخلًا.

أضف إلى ذلك تشكيل لجان قراءة فى الهيئة. وأذكر أننى مرة كنت فى مكتب أحد رؤساء مجلس الإدارة ودخلت السكرتيرة لتخبره بأن فلان جاء، فرد: «تانى، قولى لفلان يطبع له الكتاب عشان نخلص من دوشته»، إذن أخذ قرار نشر الكتاب ليتخلص من إزعاج هذا الشخص، ولو كانت هناك لجان قراءة تنشر لمن يستحق وترفض الردىء لارتفع مستوى الهيئة ولباعت كل ما تنشره.

■ إذا انتقلنا لملف آخر.. إلى متى سيصمد مصطلح «زمن الرواية»؟ وبم تقيم الزخم الروائى الحالى؟

- مصطلح «زمن الرواية» هذا مصطلح شعبوى، بمعنى أنه تبع الموجة، لكن من الظواهر التى رأيتها طوال عمرى أنه فى فترات معينة تظهر موجات لإبداعات معينة، فمثلا فى فترة صلاح عبدالصبور وعبدالمعطى حجاز، ظهر الشعر الحديث وما لازمه من معركة بين العقاد والشعراء المحافظين، وبين الشعراء الحداثيين والنقاد التابعين لهم من الجانبين.

أذكر يوم طرح ديوان عبدالصبور الأول من طبعة بيرو، كان أمام مكتبة مدبولى طابور طويل من الناس لشرائه، قبل هذه الفترة حدثت ظاهرة «محمد صدقى» وهو عامل فى المحلة بدأ يكتب الرواية، فأعجبت الفكرة النقاد الاشتراكيين والشيوعيين، وبدأوا يشجعونه ويكتبون عنه «عامل يكتب الروايات»، وبالغوا فى الحفاوة به لدرجة أن أحد النقاد وصفه بأنه «جوركى مصر».

و«صدقى» هذا أعطاه ربنا صحة وافرة فكان يكتب كل أسبوع رواية، «تفتح الحنفية تلاقى محمد صدقى، تمشى فى الشارع تلاقى محمد صدقى». فى الحقيقة ظاهرة «صدقى» ليست ظاهرة ثقافية بقدر ما هى ظاهرة سياسية، حيث كان الاشتراكيون يريدون أن يكون لهم أدباء فقرروا تعيين «صدقى» أديبًا لهم، ولم ينظروا للمستقبل ولا قيمته الأدبية وانتهى الموضوع بأنه لا أحد يذكر الآن من هو محمد صدقى ولا ما كتبه، حتى إن الجرائد الكبرى، وعلى رأسها الأهرام والأخبار والجمهورية، لم تكن لديها صفحات ثقافية، لكنها نشرت ملاحق لنشر القصص القصيرة، والآلاف كانوا يكتبون القصة القصيرة، تبلور الأمر فى عدد من الكتاب، أمثال: يحيى الطاهر، وأصلان، والبساطى، ومستجاب.

أما الموجة الحالية من الكتابة فهى نتيجة «الاستسهال»، فوجدنا بعض الشعراء والباحثين يتجهون لكتابة الروايات، و«بعض البنات اللاتى لا يجدن ما يفعلنه بدأن يكتبن الروايات، ما المشكلة فليكتبوا فعصرنا يستحيل أن يمنع أحدًا من الكتابة»، فلو مُنع من النشر، سينشر على شبكة الإنترنت، أو يجد ناشرًا يأخذ منه أموالًا وينشر له.

■ وماذا عن مشروع الرواية الشرقية الذى تبنيته.. وهل تصطدم بالفكر العروبى؟

- الدعوة لكتابة شرقية تعود إلى ٢٠ عامًا، ولا أقصد بها على الإطلاق مواجهة أى نزعة أخرى من دعوات الأدب العربى، فهى ليست معادية للعروبة، فأنا أصلًا من قبيلة عربية، ولا يمكن أن أكون ضد أهلى، لكن لى وجهة نظر فى الإبداع والرواية على وجه التحديد.

كانت بداية الفكرة أننى اكتشفت مع السنين، وجود عدد كبير من الكتاب الذين يكتبون بالعربية لكنهم ليسوا من أصول عربية؛ مثل كتاب أمازيج فى المغرب وتونس، وكتاب من أصول فينيقية فى لبنان، وكتاب كرد مهمين جدا ليسوا من أصول عربية لكنهم يكتبون بها، وكتاب من أصول فارسية، وغيرهم كالأقباط والأشوريين، ونوبيين من أصل زنجى يكتبون بالعربية ولكنهم ليسوا عربًا.

هؤلاء الكتاب فئة مهمة جدًا فى مصر والعالم العربى، إذن الإنتاج الذى يكتبونه عن مجتمعاتهم ووجدانهم الذى يعبرون به عن قبائلهم أو فئاتهم ومناطقهم، وعن مناطق حضارية مختلفة عن البؤرة الحضارية العربية يتقاطع مع إنتاجنا العربى فى كونه يستخدم اللغة العربية ويتناول حضارة المنطقة العربية، وجميعها حضارات شرقية.

إذن نستطيع أن نجمع بين كل هؤلاء الكتاب تحت شعار الحضارة الشرقية. الإبداع نفسه منتج حضارى، وليس منتجًا عنصريًا، أعبر به عن حضارة، سواء كانت فرعونية أو إسلامية أو فينيقية.. إلخ.

■ أعلنت انتهاءك من الجزء الأول لرواية «قيام الفاكهة»، التى استغرقت منك ما يصل لـ٥٠ عامًا، فلماذا استغرقت كل هذه السنوات؟

- لهذه الرواية حكاية غريبة جدًا، بدأت عندما كتبت مجموعة قصص قصيرة عن الصعيد، ولم أستطع إكمالها فيما بعد. بعدها جمعت كل ما كتب عن الصعيد، سواء ليحيى حقى، أو يحيى الطاهر عبدالله، وغيرهما، وخضت رحلة للمعرفة والدراسة وجدت من خلالها أن هذه الأعمال التى كتبت عن الصعيد بها فجوة، تتمثل فى أن جميع ما كتب عن الصعيد فشل فى التعبير عن المجتمع الصعيدى بأكمله، وأنها كانت كتابات عن جزئيات بسيطة جدًا تتلخص فى حديث كل كاتب عن المجتمع الخاص به أو منطقته وحدها، وليس عن مجتمع الصعيد بأكمله.

من هنا آمنت بأن المبدع الذى يريد أن يكتب عن الصعيد، فلا بد له من كتابة عمل ملحمى كبير جدًا.

منذ صغرى أحب الخيل وكنت أذهب للموالد التى يقام فيها ما يسمى «المرماح»، مع أقاربى، حيث نخيم وسط آلاف من الناس بعتادنا وخيولنا ونحضر أيام المولد كاملة، وكنت أشاهد سباق الخيل أو المرماح بالنهار، وليلا يقام المولد العادى بما فيه من مظاهر احتفالية.

أذكر أنه فى اليوم الأول لأحد الموالد وعندما استيقظت كانت الجولة الأولى من المرماح قد بدأت، وسمعت المشجعين يهتفون بأسماء الفاكهة: «لمونة، وموزة، وبرتقانة»، فى الوقت الذى أرى فيه الخيل قادمة تتسابق، فاستوحيت من المشهد اسم الرواية «قيام الفاكهة»، وكتبت هذا المشهد لصراع الخيل المسماة أسماء الفاكهة وولدت الرواية فى هذه اللحظة فى العام ١٩٧٣.

وعندما عدت للقاهرة وجدت أن الرواية تحتاج منى لرحلة بحث طويلة، وأنه يتوجب علىّ جمع كل ما قيل من أغانٍ وأساطير وخرافات وأحداث.

فى هذه الأثناء طلبت من شقيقاتى المدرسات أن يطلبن من التلاميذ أن يدونوا ما تقصه عليهم جداتهم من حواديت وحكايات، فجمعت مادة كبيرة جدًا، إضافة إلى ما وجدته فى المركز القومى للدراسات الفلكلورية والعديد من المراجع.

مع السنين تراكمت لدىّ مادة اكتشفت من خلالها أن التاريخ الذى كتب عن الصعيد هو التاريخ الرسمى وليس التاريخ الحقيقى، وأن هناك تاريخًا شعبيًا يحفظه الناس، وسجلته مخطوطات كثيرة لم ينشر منها إلا القليل. ومنها مثلا كتاب «معركة البهنسا» هذا الكتاب لم يكتبه أحد مثل «ألف ليلة وليلة» التى كتبها الناس ولا تنسب لواحد بعينه، «معركة البهنسا» يحكى عن أكبر معركة بين الشعب المصرى والعرب الفاتحين.

وبعكس ما درسناه فى التاريخ أن العرب عندما دخلوا مصر استولوا عليها فى عدة أسابيع أو أشهر، نجد أن هذا الكتاب يقص عكس ذلك، ويوضح أن معركة فتح الصعيد فقط استمرت ٦ سنوات من الكر والفر، مات فيها مئات الألوف من الطرفين، كان فيها ٣٠٠ ألف نوبى مسلح يدينون بالمسيحية، ومعهم آلاف من الفيلة، إضافة إلى ٣٠٠ ألف خليط من بقايا الرومان الذين استقروا فى مصر، وبقايا الأقباط الذين لم يدخلوا الإسلام، وقبائل بدجة القادمة من السودان والحبشة واستقرت فى الصحراء الشرقية.

وإن كان الكتاب يلجأ للأساطير وينسب فتح الصعيد إلى خالد بن الوليد رغم أنه لم يشارك فى هذه المعركة من الأساس، فجزء من الأسطورة يقول إن عمر بن الخطاب عندما استعصى عليه فتح الصعيد على يد نائبه عمرو بن العاص، استعان بخالد بن الوليد الذى لجأ لحيلة ضرب الفيلة التى يركبها النوبيون فى عيونها فتهيج.

أنا مؤمن الآن بأن فتح الصعيد لم يتم بين يوم وليلة، بل استغرق فترة طويلة جدًا، كان نتيجته آلاف من الموتى من الطرفين.

■ كيف يمكن القضاء على«استسهال الكتابة» ؟

- لذا يجب أن يكون هناك دور مختلف لاتحاد الناشرين، من خلال وضع عدة شروط يجب أن تتوافر قبل اعتماد عضوية الناشر بالاتحاد، على رأسها أن تكون لكل دار نشر لجنة قراءة من النقاد، وأن يلزمها بكتابة تقارير عن الأعمال المقدمة للنشر، «مش عشان الناشر عاوز حشيش، ياخد فلوس من حد ينشر له».

ثانيًا: منع الناشر من أخذ مقابل مادى من المؤلف، حتى لا يكون المقياس أن الغنى يستطيع نشر كتاب بعكس الفقير، الذى لا يملك مقابل النشر، وحتى يحترم القراء ما ينشر، خاصة فى خارج مصر، فنحن نكون خجلين عندما نسافر للمعارض الخارجية، والناس تقول لنا: «ما هذه التفاهات التى تنشرونها».



