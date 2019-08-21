سوق الغناء تشتعل.. 7 نجوم يطرحون أعمالهم.. والعائدون يتصدرون المشهد





تشهد السوق الغنائية صيفًا ساخنًا بعد طرح عدد كبير من النجوم ألبوماتهم الجديدة خلال أغسطس الجارى، مع استعداد آخرين لخوض المنافسة خلال الأيام القليلة المقبلة.

شهد الأسبوع الأول من أغسطس طرح النجم رامى صبرى ألبومه الجديد الذى حمل اسم «فارق معاك»، وطرح ألبوم «معرفة قديمة» للفنان هيثم شاكر، العائد إلى الساحة بعد غياب ٥ سنوات.

وفضل النجم مصطفى قمر طرح ألبومه الذى يحمل اسم «ضحكت ليا» فى الأسبوع الثالث من الشهر الجارى، حيث عاد فى ١٨ أغسطس إلى جمهور ألبوماته الذى غاب عنه منذ صدور الألبوم الأخير «أنا مطمن» فى ٢٠١١، أى منذ نحو ٨ سنوات، رغم نجاح عدد من أغنياته المنفردة فى السنوات الأخيرة.

أما المطرب الشعبى مصطفى حجاج فطرح ٣ أغنيات من أول ألبوماته الذى يحمل «هتزهزه»، حملت الأولى اسم «آه.. ياحنان» والثانية «جرح بعد جرح»، فيما جاءت الثالثة، التى طرحها أمس الأول، لتحمل اسم الألبوم.

وقرر «حجاج» تقديم ألبومه بطريقة مختلفة، بالتنسيق مع الشركة المنتجة، حيث يقوم بطرح أغنية واحدة من الألبوم كل أسبوع، على أن تشكل فى النهاية ألبومًا واحدًا من ١٣ أغنية.

وأصدر المطرب كريم محسن ألبومه الجديد الذى حمل عنوان «قابل بقى»، والذى تضمن ١٤ أغنية، تم تسجيلها داخل استديو «صوت الحب»، وهى: «حبيبى أنا» و«الفرصة مش سعيدة» و«تاتا تاتا» و«فجأة اختفيت» و«عمرى ليها» و«شكرا لخدماتك» و«ماحكتليش عنها» و«تعيش وتسيب» و«غال» و«قابل بقى» و«زعلان» و«لسه حبيبى» و«بلاش تتعشم» و«مبروك».

أما الفنانة أصالة فاستقرت بعد عدة تأجيلات على إصدار ألبومها الجديد الذى يحمل اسم «فى قربك» قبل نهاية الشهر الجارى، بعدما طرحت أغنيتين من الألبوم حملت أولاهما اسم «نكتة بايخة» وهى من كلمات عبدالحميد الحباك وألحان إيهاب عبدالواحد، أما الثانية فحملت اسم «مبقاش سر» وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم.

وتتعاون المطربة الكبيرة فى هذا الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: ناصر الجيل ومحمود الخيامى ومحمد أبونعمة وأحمد مصطفى وأحمد إبراهيم ومدين وأمير محروس وطارق عبدالجابر، وغيرهم.

وأخيرًا، يستعد المطرب الشاب محمد شاهين، نجم برنامج «ستار أكاديمى»، لطرح ألبومه الغنائى الأول الذى يحمل اسم «ده اللى جاى» مطلع الأسبوع المقبل، بعد أيام من إصدار إحدى أغنياته «ابن عمى» على موقع «يوتيوب»، ومن المقرر أن يضم الألبوم ١١ أغنية.



