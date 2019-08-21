الجنايني: لن أنحاز للزمالك.. وأسعى لتطبيق الـ«VAR»

رئيس «مؤقتة الجبلاية» قال إنه سيسعى بكل قوة لتطبيق الـ«VAR» فى الموسم الجديد



وعد الدكتور عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المعينة من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لإدارة اتحاد الكرة المصرى لمدة عام، بتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأندية، وعدم التحيز لنادى الزمالك على وجه التحديد، باعتباره عضو مجلس إدارة سابقًا بـ«القلعة البيضاء» ومن أكبر مشجعيه.

وكشف «الجناينى»، فى حواره مع «الدستور»، عن مجموعة من الملفات ذات الأولوية على طاولة اللجنة المؤقتة، فى مقدمتها اختيار المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول وجهازه المعاون، وملف التحكيم، وإجراءات تنظيم الدورى فى الموسم الجديد.

■ بداية.. كيف ترى مهمة توليك رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة؟

- لا بد فى البداية أن أتوجه بالشكر لكل من رشحنى لرئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، وهى المهمة التى لم أتردد لحظة واحدة فى توليها، منذ الاتصال بى وإبلاغى بترشيحى، لأنها «واجب وطنى» لا يمكن التأخر عنه مهما كانت مشاغلى، وسأسعى لأكون عند حسن ظن من وضعوا ثقتهم فى، مع العلم بأن المهمة صعبة وتحتاج لتضافر ومساندة الجميع، وفى مقدمتهم الإعلام، حتى ننهض بالكرة المصرية.

■ كيف ترى هجوم جماهير الأهلى عليك وتحذيرهم من إمكانية انحيازك لناديك الذى تشجعه الزمالك؟

- لن أنكر أننى واحد من أبناء نادى الزمالك والجميع يعلم ذلك، وللعلم معظم رؤساء اتحاد الكرة وأعضاء مجلس إدارته انتموا لناديى الأهلى والزمالك، لكنى فى النهاية أؤكد وأعد بعدم الانحياز لـ«الأبيض» فى الخطأ، والسعى بكل ما لدى من قوة لتطبيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع الأندية.

وأى نادٍ له حق سيحصل عليه، سواء الأهلى أو الزمالك أو غيرهما، كما أننى لن اتخذ أى قرار بشكل منفرد، بل بمشاركة كل أعضاء اللجنة المؤقتة التى تضم أهلاوية وزملكاوية، وسأنسى انتمائى للزمالك حرصًا على مصلحة الكرة المصرية ورغبة فى نجاح مهمتى.

■ ما أهم الملفات ذات الأولوية على طاولة اللجنة المؤقتة؟

- هناك ملفات عديدة ستتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، من ضمنها تعديل اللوائح بما يخدم الكرة المصرية ولا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولى «فيفا»، بجانب ملف ينبغى حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو اختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول، وذلك من بين عدد من أفضل المدربين المصريين المرشحين لتولى المهمة الفنية لـ«الفراعنة»، وأتعهد باختيار أفضلهم بإذن الله.

■ وماذا عن ملف التحكيم والمطالب بتطبيق تقنية «حكم الفيديو» فى الموسم الجديد؟

- سنسعى بقوة لتطبيق تقنية «حكم الفيديو» فى الموسم المقبل لتقليل أخطاء الحكام، على الرغم من أن تنفيذها ليس سهلًا ويحتاج لإمكانيات مالية عالية، وهو ما يجعلنا نبحث عن شركة راعية لتحمل تكلفته، أملًا فى النهوض بالتحكيم، ولكى يحصل كل ناد على حقه دون أى مشكلة، ما ينهى الأزمات بين مسئولى الأندية واللجنة المؤقتة.

■ هل ترى أن وجود اللجنة المؤقتة لمدة عام فقط يعيق تحقيق أهدافها؟

- لو كانت المهمة لمدة شهر واحد سنسعى بكل ما لدينا لتقديم الأفضل للكرة المصرية، والحمد لله ربنا كرمنى بمجموعة مميزة من الرياضيين، سواء الدكتور جمال محمد على، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، الذى يملك خبرات إدارية كبيرة وسيكون له دور إيجابى كنائب لرئيس اللجنة، أو محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية الذى زادت خبراته الإدارية، وقدم بطولة ناجحة بكل المقاييس.

كما تضم اللجنة أحمد عبدالله، الذى لعب دورًا فعالًا فى بطولة أمم إفريقيا التى تولى فيها ملف مهم جدًا هو «لجنة الملاعب»، بجانب سحر عبدالحق التى تملك باعًا طويلًا فى الإدارة، وترأست نادى النصر فى وقت سابق.

وثقتى فى كل أعضاء اللجنة ليست لها حدود، وإن شاء الله سنسعى لتنظيم دورى منتظم يليق باسم مصر ويتجنب ما حدث فى المواسم السابقة من كثرة التأجيلات وعدم انتظام مبارياتها.

■ ما رسالتك للوسط الكروى؟

- أتمنى من الجميع مساندة اللجنة المؤقتة، وأتعهد لكم بأننا لن نبخل بأى جهد خلال وجودنا فى اتحاد الكرة، وسنختار ما نراه فى مصلحة الكرة المصرية التى تستحق مكانة أفضل مما هى عليه الآن، والحمد لله لدىّ خبرات إدارية كبيرة سواء فى عملى الخاص أو فى الوسط الرياضى لسنوات طويلة، ما سيساعدنى على أن أكون عند حسن ظن من رشحنى للمنصب.



