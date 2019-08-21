"التجزئة" تدعم الأسهم الأمريكية عند الفتح

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على ارتفاع طفيف، بعد دعم نتائج أعمال قوية من لو وتارجت أسهم قطاع التجزئة.



وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 182.92 نقطة أو 0.70% إلى 26145.36 نقطة، وفقًا لرويترز.



ويترقب المستثمرون محضر اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليوالذي يصدر في وقت لاحق اليوم.



وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 21.53 نقطة أو 0.74% إلى 2922.04 نقطة.



وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 68.51 نقطة أو 0.86%، ليصل إلى 8017.07 نقطة.