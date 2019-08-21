بالأسماء.. القائمة النهائية لـ"بيراميدز" أمام النجمة الكونغولي



وشهدت قائمة فريق بيراميدز عودة الغاني جون أنطوي بعد غيابه عن مباراة الأهلي في كأس مصر للإصابة، بينما يستمر غياب محمد فاروق لعدم الجاهزية، كما يغيب محمد فتحي للإصابة والثنائي الأوغندي عبده لومالا ومحمد عطوة لعدم قيده في القائمة الإفريقية.



وضمت قائمة بيراميدز لرحلة الكونغو اللاعبين أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور في حراسة المرمى، وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبدالله بكري وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه في الدفاع ومحمود حمادة ونبيل عماد "دونجا" وأحمد توفيق وعبدالله السعيد والبوركيني إيريك تراوري، وإسلام عيسى وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن في الوسط وجون أنطوي ودودو الجباس في الهجوم.

اختار الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اليوم الأربعاء، قائمة من 20 لاعبا للسفر غدا الخميس إلى الكونغو برازافيل؛ لمواجهة فريق النجمة الكونغولي (ايتوال دو كونجو) المقررة يوم الأحد المقبل، في إياب الدور التمهيدي بالكونفيدرالية الإفريقية.ويرأس بعثة الفريق المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي، وسبق البعثة أمس الثلاثاء المدير الإداري محمد عادل صديق، وشريف جمال مسئول العلاقات الخارجية لترتيب إجراءات الإقامة.وتعد رحلة الكونغو هي الأولى لبيراميدز في تاريخه القاري، بعدما ظهر بشكل مميز في أول مباراة إفريقية له بالفوز على النجمة الكونغوالي 4-1 بملعب 30 يونيو بالقاهرة، حيث تعد مشاركته في بطولة الكونفيدرالية هي المشاركة الأولى له قاريا.وسجل الغاني جون أنطوي ثنائية لبيراميدز في مباراة الذهاب، وأضاف البوركينابي إيريك تراوري وأحمد علي الهدفين الاخرين، فيما سجل يان موكومبو الهدف الوحيد للكونغوليين الذين يحتاجون لتسجيل ثلاثة أهداف دون رد بملعبهم إذا أرادوا تفادي الخروج المبكر من البطولة القارية الثانية للأندية.