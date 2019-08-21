انخفاض فى مخزونات النفط الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي، مع تراجع الإمدادات في كاشينج بولاية أوكلاهوما للأسبوع السابع، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وانخفضت مخزونات الخام 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 2.5 مليون برميل، مسجلة سابع انخفاض أسبوعي على التوالي في المخزونات في نقطة تسليم العقود الآجلة.



وعند 42.3 مليون برميل، تكون المخزونات في كاشينج عند أدنى مستوياتها منذ فبراير، إذ تسبب تشغيل خطوط أنابيب من منطقة الحوض البرمي إلى ساحل الخليج الأمريكي في خفض عدد البراميل الذاهبة إلى كاشينج.



واستقرت العقود الآجلة للنفط إلى حد كبير بعد صدور التقرير. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا إلى 56.34 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت 61 سنتًا إلى 60.64 دولار للبرميل.



وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 616 ألف برميل يوميًا إلى 4.42 مليون برميل يوميًا، واستقر إنتاج النفط عند 12.3 مليون برميل يوميًا.



وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع بمقدار 400 ألف برميل يوميًا. وزاد معدل تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية إلى 95.9% من إجمالي الطاقة الإنتاجية.



وزادت مخزونات البنزين 321 ألف برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز، والتي أشارت إلى زيادة قدرها 169 ألف برميل.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 2.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تزيد 314 ألف برميل.