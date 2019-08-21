الكويت تأسس لأول مرة دوري كرة قدم للناشئات

أكدت الشيخة نورة الجراح الصباح، نائب رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن اللجنة بصدد تأسيس دوري كرة القدم للناشئات تحت 18 عاما، لتكون خطوة جديدة في بناء مستقبل كرة القدم النسائية في البلاد.



وعبر بيان رسمي نشرته اللجنة النسائية الكويتية اليوم، الأربعاء، أكدت الصباح بالقول "نحن بصدد تنظيم أول دوري كرة القدم للناشئات تحت 18 عاما، لإتاحة الفرصة لفتيات الكويت لممارسة كرة القدم باحترافية".



وأضافت "وأيضا لدعم المنتخبات واكتشاف مواهب اللاعبات، وتعزيزها لاختيارهن لاحقا للمنتخبات".



وكانت اللجنة النسائية الكويتية، برئاسة فاطمة حيات، نجحت في تأسيس أول منتخب للناشئات أواخر الشهر الماضي، ليخوض معسكرا تدريبيا في عاصمة النمسا فيينا، والذي تخلله خوض 3 مباريات ودية، قبل أن يختتم معسكره في الأسبوع الماضي.



وبرز في صفوف منتخب الكويت الناشئات، القائدة المهاجمة أفراح الشمري، التي سجلت هدفين في لقاء ودي ضد فريق إس سي فينباخ النمساوي، انتهى بفوز الكويت بنتيجة 3-2، وهي التي قد برزت على المستوى المحلي في بداية هذا العام ضمن الدوري الكويتي لكرة الصالات النسائية للكبار، مع فريق العربي الكويتي.



يذكر أن اللجنة النسائية الحالية تمكنت من تأسيس النسخة الأولى من الدوري الكويتي لكرة الصالات النسائية للكبار، في بداية العام الحالي، مع تأسيس منتخب الكويت للسيدات الصالات والذي يخوض حاليا معسكرا تدريبيا في عاصمة كرواتيا زغرب، بقيادة المدربة الإيرانية شهرزاد مظفر.