الداخلية تضبط 100 كيلو من مخدر «الآيس» قيمتها 200 مليون جنيه (صور)

وجهت وزارة الداخلية واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مروجى المواد المخدرة، بعد نجاح أجهزتها في ضبط عناصر تشكيل عصابى لإدارتهم معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) بمحافظتى الجيزة والإسكندرية، بحوزتهم قرابة الـ100 كيلو جرام من ذات المخدر تقدر قيمتها بـ 200 مليون جنيه.



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف الولاء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة من رصد نشاط عناصر تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة يضم (3 مصريين – اثنين يحملان جنسية إحدى الدول العربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التاثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة - الإسكندرية)، وترويجه على عملائهم بمختلف المحافظات مستغلين فى ذلك ندرة ذلك المخدر بسوق الاتجار غير المشروع وكذا الضربات الأمنية المتتالية والتى حالت دون جلبه وتهريبه من خارج البلاد، وسعيهم إغراق البلاد منه بالاستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوى الخبرة فى تصنيع المخدرات التخليقية من جنسيات أخرى.



وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم كل من: أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يستخدم بطاقة رقم قومى «مزورة» مدون بها صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والمقاولات العامة، مدون بها أنه مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية)، (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، محكوم عليه فى قضيتين «تبديد»)، (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، سبق إتهامه فى قضيتين «سلاح - أموال عامة»)، و(عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، سبق إتهامه فى قضية «سلاح»).



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط ثلاثة منهم حال تواجدهم بمعمل لتجهيز المخدر كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتم ضبط الاثنين الآخرين حال تواجدهما بدائرة القسم، وقد أسفرت عمليات التفيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس (الجاف – الخام مُعد للتجفيف ) وزنت 72،650 كيلو جرام، 2 طبنجة، 2 خزينة طبنجة - 45 طلقة عيار 9 مم، طبنجة صوت - عدد 7 طلقات صوت، مبلغ مالى قدره (152٫800) ، 12 هاتف محمول، 5 ميزان حساس، و3 سيارات «ملاكى».



كما تم ضبط كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية، والأوانى والأدوات المستخدمة فى عملية تصنيع مخدر الأيس.



باستكمال التحريات وتطوير مناقشة المتهمين تبين قيام عناصر التشكيل بإعداد وتجهيز معمل آخر بمحافظة الإسكندرية لتصنيع وإنتاج كميات كبيرة لذات المخدر داخل فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية.. تنسيقًا وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم تفتيش الفيلا وعثر على كمية من مخدر الآيس (الجاف- الخام مُعد للتجفيف) وزنت 22 كيلو جرامًا، طبنجة معدلة عيار 9 مم بالخزينة الخاصة بها، 47 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى قدره 1.132٫800 جنيه، 4 ميزان حساس، وسيارات «ملاكى».



كما تم ضبط كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية، والأوانى والأدوات المستخدمة فى عملية تصنيع مخدر الأيس.

بلغ إجمالى ما تم ضبطه من مخدر الآيس 94٫650 أربعة وتسعون كيلو وستمائة وخمسون جرامًا وقدرت التكلفة المالية للمضبوطات بحوالى 200٫000٫000 جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.