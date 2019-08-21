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عالم

البنتاجون : فريق أمني يحقق في الهجوم الإيراني الحوثي ضد طائرة أمريكية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن فريقا أمنيا يحقق في الهجوم الإيراني - الحوثي ضد طائرة أمريكية مسيرة فوق اليمن والتي كانت تحلق في الأجواء الدولية على ارتفاع عال.

وذكر البنتاجون - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء - "أن هذا التصرف هو عمل استفزازي من قبل إيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها ويشكل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية ريبيكا ريباريتش قد كشفت في وقت سابق اليوم النقاب عن سقوط طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن، فيما صرح مسؤولان أمريكيان بأن طائرة أمريكية عسكرية مسيرة من طراز (MQ-9 ) أسقطت في محافظة ذمار اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين والكائنة جنوب شرق العاصمة صنعاء.
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