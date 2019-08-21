جنوب إفريقيا تلتقي زامبيا وديًا الشهر المقبل

أعلن اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن منتخب جنوب أفريقيا سيلتقي نظيره الزامبي وديا في لوساكا، يوم 7 سبتمبر المقبل، ضمن استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة.



وأكد راسل بول، المدير التنفيذي للاتحاد، على موقع الاتحاد بالإنترنت، أن المنتخبين توصلا لاتفاق بشأن المباراة التي سيخوضها منتخب جنوب أفريقيا (بافانا بافانا)، تحت إشراف المدرب المؤقت موليفي نتسيكي، الذي تولى المسئولية خلفًا للمدرب البريطاني ستيوارت باكستر.



وكان منتخب بافانا بافانا، قد وصل إلى دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) التي استضافتها مصر، منتصف هذا العام حيث تغلب الفريق على نظيره المصري صاحب الأرض في دور الـ16 للبطولة.



وتأتي المباراة أمام زامبيا، ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة (كان 2021) بالكاميرون، حيث تنطلق التصفيات في نوفمبر المقبل.



ويخوض منتخب جنوب إفريقيا فعاليات التصفيات ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معه منتخبات غانا والسودان والفائز من مباراة الدور التمهيدي للتصفيات بين منتخب موريشيوس ومنتخب ساوتومي وبرنسيب.