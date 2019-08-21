موقع أسترالي: مصر تملك أعظم الإنجازات العالمية في علم الآثار

سلطت مجلة "إنشنت أوريجنز" الأسترالية، الضوء على مقبرة توت عنخ آمون أشهر مقبرة فرعونية في التاريخ.



وقالت المجلة، إن مصر القديمة والتاريخ الفرعوني الغامض يعد من أكثر جوانب العالم إثارة وروعة في علم الآثار، ووادي النيل غني بالآثار التي يصل عمرها لآلاف السنين.



وأضافت، أن مصر بها أعظم الإنجازات العالمية في علم الآثار، حيث اكتشف العلماء ثروة من المقتنيات والتحف الأثرية الرائعة والمومياوات التي كشفت أسرار العصر الفرعوني.



وأشارت إلى أن قبر توت عنخ آمون يعد أحد أروع الأمثلة على هذه المقتنيات الرائعة التي وجدت في التاريخ الفرعوني المصري القديم، حيث دفن الملك الصبي بأفضل طريقة وحفظ بشكل رائع للغاية، وتم اكتشاف قبره كامل عام 1922، وكان بمثابة إعلان مذهل للعالم وملئ بالأشياء الرائعة التي لم يسبق لها مثيل من قبل.