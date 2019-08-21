افتتاح مدرسة جديدة في بيلا بـ5.5 مليون جنيه

افتتح محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مدرسة عزبة يوسف الإعدادية الجديدة ببيلا بتكلفة 5.5 مليون جنيه، بإدارة بيلا التعليمية، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس.



وقال المحافظ - خلال الافتتاح - إن المدرسة مقامة على مساحة 947 م2 (أرضى + طابقين) بعدد فصول 6 فصول، لخفض الكثافة الفصول إلى 35 طالبا، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس استمرارًا لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأكد أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من أولى أولوياتنا، والعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء جيل يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد المدارس التي تم الانتهاء منها وجاهزة للافتتاح بلغت 36 مدرسة بـ 423 فصلا دراسيا بتكلفة 183 مليونا و925 ألف جنيه، مطالبا القائمين على العملية التعليمية بالاهتمام بالأنشطة المدرسية المختلفة لتحسين بيئة التعليم بالمدارس، لافتا إلى أنه يتم إنشاء مدارس جديدة، فضلًا عن أعمال الإحلال الجزئي أو الكلى أو توسعة بعض المدارس أو إضافة مبانٍ جديدة داخل المدارس دون التأثير على مساحة المدرسة.