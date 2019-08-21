ضبط ألف قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت الحملات عن ضبط ألف و2 قضية تموينية خلال 24 ساعة.



كما تم ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتجميعه 30 ألف عبوة "سجائر" مدون عليها أسماء علامات تجارية مختلفة، و104 عبوات "معسل"، و34 ألفا و950 قطعة بندرول مقلد وبدون مستندات تدل على مصدرها، وضبط مسئول مصنع لحوم "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كمية قدرها (4،050) أربعة كيلو جرام (لحوم- دواجن) (3،400) كيلو جرام "أرز- زيت طعام- توابل" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات تدل على مصدرها.



كما تم ضبط مسئول شركة غير مرخصة لإنتاج وتعبئة ملح الطعام بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "ملح الطعام" مستخدمًا فى ذلك ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية والمحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية "على غير الحقيقة"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، تم ضبط (253) طن "ملح سياحات مستلزمات إنتاج"مخصص للإغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمي، و25 ألفا و486 طن ملح طعام "منتج نهائى معبأ داخل عبوات مدون عليها إحدى العلامات التجارية "على غير الحقيقة" غير صالح للإستهلاك الآدمى، (5) طن "ملح طعام تحت التعبئة- معبأ داخل شكائر بدون بيانات".. بإجمالى مضبوطات 283 آلاف و486 طن ملح طعام.



كما أسفرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة دارالسلام (بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم من قِبل الدولة قدرها (57) طن بالتلاعب في السجلات الخاصة بتحركات الدقيق والتصرف فيها لحسابه الشخصي ببيعها في السوق السوداء وإستيلائه على أموال الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.