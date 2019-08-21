غدا.. فصل الكهرباء عن المنيرة في الوادى الجديد

قال المهندس مجدي الطماوى رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد إنه سيتم غدا الخميس، فصل التيار الكهربائي عن منطقة المنيرة حتى منطقة النقب علي طريق الخارجةأسيوط بطول 70 كم؛ وذلك لإجراء عمليات الصيانة الدورية بكافة الأكشاك والمحولات الكهربية بهذه المنطقة.



وأوضح رئيس مركز الخارجة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه سيتم فصل التيار لمدة 3 ساعات بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربي للقيام بأعمال الصيانة لضمان تقديم خدمة افضل للمواطنين لمواجهة زيادة الأحمال.