محافظ بورسعيد: مليارا جنيه تكاليف مشروع المدينة الرقمية

قال محافظ بورسعيد إن تكلفة مشروع المدينة الرقمية تبلغ 2 مليار جنيه لربط 681 من المنشآت والمباني الحكومية بالشبكة الإلكترونية الموحدة بالمشروع.



وأوضح المحافظ - خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء - أن المرحلة الأولى بدأت بتشغيل 18 خدمة بالنظام الجديد منها خدمتين في قطاع التموين لاستخراج البطاقات التموينية والأخرى لاستخراج بدل التالف وتفعيل هذه البطاقات..لافتا إلى أن هناك 9 خدمات في مجال التوثيق و5 خدمات متعلقة بالنيابة العامة للمستخرجات الزواج والمستخرجات الرسمية الأخرى وخدمتين بمحكمة الأسرة بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها 7 مراكز تكنولوجية بإدارات الأحياء وديوان عام المحافظة.



وأشار إلى أن هذه الخدمات يتم تنفيذها في دقائق معدودة بمراكز هذه الوحدات ومن خلال أجهزة التليفون المحمول من أي مكان.. مؤكدا أن هناك 20 خدمة أخرى ستنضم للمشروع الشهر القادم وتستكمل إلى 77 خدمة مختلفة في جميع القطاعات بشكل تدريجي قبل نهاية العام الحالي.

