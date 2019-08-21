المنتخب الأولمبي يواجه نظيره السعودي دوليا مرتين في سبتمبر

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر المقبل خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب.



وأوضح أسامة إسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد أن المنتخب الأولمبي سيواجه نظيره السعودي يومي 7 و10 سبتمبر في مباراتين تم اعتمادهما دوليا تقاما داخل مصر، ويتم المفاضلة حاليا في إقامة المباراتين خارج القاهرة من بين ملاعب الإسماعيلية والسويس والأسكندرية.



ومن المقرر أن يصل المنتخب السعودي الأوليمبي بكامل لاعبيه إلى القاهرة يوم 5 سبتمبر المقبل بعد أن تأهل لنهائيات قارة آسيا المؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020، فيما يعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري قائمة لاعبيه نهاية أغسطس الجاري لخوض المعسكر المقبل الذي ينطلق أول سبتمبر ويستمر حتى موعد المباراة الثانية.



يذكر أن معسكر المنتخب الأولمبي المصري يأتي في إطار برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل وتعد في الوقت نفسه المؤهلة للدورة الأولمبية.