تراجع أسعار الذرة.. والطن يسجل 359.88 دولار
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:07 م
طارق عتمانطباعة
تراجعت أسعار الذرة خلال بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بالأسواق التجارية، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجل الطن نحو 359.88 دولارً، مقارنة بنحو 361.12 دولارً للطن أمس، بنسبة انخفاض 0.25%.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة، تسليم سبتمبر عند 5.90 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، مرتفعة بنسبة 0.22 %. وهبط في وقت سابق بمقدار 0.61% لتتداول على انخفاض عند 6.15 دولار للبوشل.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59 % فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82% عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.
وتعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.