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عالم

غارات جوية تدمر غرفة عمليات حوثية في كتاف بصعدة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:03 م
جريدة الدستور
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دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، غرفة عمليات لميليشيا الحوثي، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن غارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت غرفة العمليات الحوثية، في منطقة "اتياس" بمحيط مركز مديرية كتاف، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع كل من كان فيها من عناصر الميليشيا الحوثية.

كما استهدف مقاتلات التحالف، بغارات أخرى، تعزيزات لميليشيا الحوثي، كانت في طريقها لمواقع تمركزها في وادي الفحلوين بالمديرية ذاتها، ما أسفر عن تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح من كان على متنها من عناصر حوثية.
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