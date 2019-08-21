وقف مودريتش بعد الطرد أمام سلتا فيجو

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش مباراة واحدة بعد طرده في لقاء فريقه نادي ريال مدريد أمام سلتا فيجو بالجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري (لاليجا).



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء إن العقوبة التي تعرض لها مودريتش تأتي تماشيا مع مادة في لائحة المسابقات خاصة بالتدخلات الخشنة على وتر أخيليس، ما سيؤدي لغيابه عن مواجهة ريال بلد الوليد السبت المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة وقعت غرامة مالية قدرها على 350 يورو على نادي ريال مدريد بينما سيتعين على مودريتش دفع 600 يورو.