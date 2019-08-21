ضبط مطبعتين بمنطقة عين شمس بداخلهما مطبوعات تحمل علامات تجارية مقلدة

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "عامل بمطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس".. لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على "500 من المطبوعات مدون عليها أسماء منتجات لمستلزمات الأطفال".



كما تم ضبط "عامل بمطبعة كائنة بدائرة القسم".. لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة وبالتفتيش عُثر بداخلها على "400 من المطبوعات مدون عليها "أسماء شركات تجارية".



بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.