المنتخب الوطني للناشئين يفوز على ألمانيا 3 - 2 ببطولة العالم للكرة الطائرة

فاز المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 19 سنة على ألمانيا 3 -2 في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في تونس.



وجاءت نتائج الأشواط: 17-25 و27-25 و25-17 و13-25 و17-15 وجميعها لصالح المنتخب الوطني.

وتضم المجموعة الثالثة بجانب مصر وألمانيا منتخبات الأرجنتين واليابان والمكسيك.



ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني غدا الخميس نظيره الأرجنتيني في الجولة الثانية بالمجموعة.