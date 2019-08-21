المنتخب الوطني للناشئين يفوز على ألمانيا 3 - 2 ببطولة العالم للكرة الطائرة
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:00 م
أ ش أطباعة
فاز المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 19 سنة على ألمانيا 3 -2 في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في تونس.
وجاءت نتائج الأشواط: 17-25 و27-25 و25-17 و13-25 و17-15 وجميعها لصالح المنتخب الوطني.
وتضم المجموعة الثالثة بجانب مصر وألمانيا منتخبات الأرجنتين واليابان والمكسيك.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني غدا الخميس نظيره الأرجنتيني في الجولة الثانية بالمجموعة.
وجاءت نتائج الأشواط: 17-25 و27-25 و25-17 و13-25 و17-15 وجميعها لصالح المنتخب الوطني.
وتضم المجموعة الثالثة بجانب مصر وألمانيا منتخبات الأرجنتين واليابان والمكسيك.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني غدا الخميس نظيره الأرجنتيني في الجولة الثانية بالمجموعة.