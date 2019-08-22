"CNN" تصف شاطئ بمرسى علم بـ"الجنة السرية"

قالت وكالة CNN الأمريكية في نسختها العربية، إن هناك شاطئ في مصر يعتبر "جنة سرية" مخبأة على شواطئ البحر الأحمر، حيث وصف التقرير الذي رصدته الوكالة عن الشاطئ أن الكثير من المصريين لا يعرفون ما لديهم من أماكن يمكن أن تكون فريدة ومختلفة عن غيرها لما تحتويه من جمال ونقاء.



وذكرت الـCNN، أنه بالرغم من أنه شاطئ يتمتع بكل هذه الصفات المميزة والمختلفة إلا أن كثيرًا من المصريين لايعرف عنه شيئًا.



وتابعت: "أن تلك الجنة السرية المخبأة على كوكبنا يمكن زيارتها في أي وقت والاستمتاع بها لراغبي الهدوء والراحة، والاسترخاء بين مياهها الفيروزية الخلابة، حيث يمكن للمرء أن يسترخي بعيدًا عن صخب الحياة اليومية، أو ممارسة الغطس هنا".



ويقع شاطئ النيزك على بعد 14 كيلو متر من جنوب مرسى علم، وأقرب علامة مميزة له هي قرية مرسى شجرة التي تبعد من 2 إلى 4 كيلو عن البحيرة، حيث تتميز بمياه شفافة وزرقاء ودرجة حرارتها هي الأفضل، يأتي لها السياح من مختلف أنحاء العالم لقضاء بضع ساعات.