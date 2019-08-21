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عالم

أبرز 5 ملفات أمام المجلس السيادي في السودان خلال الفترة الانتقالية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:26 م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
عبير سليم
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دخلت السودان مرحلة جديدة في تاريخها، بحل المجلس الانتقالي، وتولي المجلس السيادي زمام الأمور، إذ أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء المكلف، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي، الذي سيقود السودان في المرحلة الانتقالية، والتي تستمر لـ39 شهرًا.

ومن المقرر أن يؤدي باقية الأعضاء ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، في وقت لاحق من اليوم، القسم، أمام البرهان ورئيس القضاء.

وترصد "الدستور" أهم الملفات التي ترسم مستقبل السودان.

1- النزعات الانفصالية "السلام"
تُعد هذه القضية من أبرز القضايا التي ستكون على رأس أولويات مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية، وهو ما دفع الوثيقة الدستورية للإشارة إليها، وبالتالي لابد من التوصل إلى اتفاقات سلام شامل مع الحركات المسلحة، التي كان لها تحفظات على عدم إدراج كامل مطالبها بالوثيقة الدستورية.

وقد أشار نائب رئيس الحركة الشعبية المسلحة ياسر عرمان في تصريحات إعلامية، إلى وجود خمسة جيوش بالسودان، ودعا إلى بناء جيش سوداني واحد مهني يعكس التنوع وتركيبة ومصالح المجتمع السوداني ويدافع عن مصالح البلاد ولا يعمل على قتل العباد ولا يخوض حروبًا داخلية ولا يوجه بندقيته لصدور الشعب.

2- الأزمة الاقتصادية
وهي مهمة مجلس الوزراء الأولى، والتي جاء من أجلها الاقتصادي عبدالله حمدوك، حيث استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعلى رأسها الخبز، وكذلك أسعار المحروقات وتعريفة المواصلات، يزيد الوضع تأزمًا في السودان، فضلًا عن أن تردي الأوضاع الاقتصادية كان الشرارة التي أشعلت التظاهرات، التي انطلقت من مدينة عطبرة، في ديسمبر الماضي، وأسقط من أجلها حكم البشير.

ولفت حمدوك في أولى تصريحات بعد ترشيحه لمجلس الوزراء اإلى أن وضع السودان يتطلب التعاون والاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاح للخدمة المدنية ورفع مقدرتها، مؤكدًا ضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد والنهضة، ودعوة الكفاءات السودانية في الخارج إلى الإسهام في مشروع نهضوي سوداني.

3- رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
يتطلع السودان لاستئناف دوره الطبيعي والرائد في الاتحاد الأفريقي، وتعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، ورفع اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، إضافة إلى رفع العقوبات الاقتصادية بما يؤدي إلى تطبيع وتقوية العلاقات بين البلدين، وفق بيان صادر عن الخارجية السودانية.

في المقابل، رهنت واشنطن عبر وكيلها للشئون السياسية في وزارة خارجيتها ديفيد هيل، على ضرورة الانتقال إلى حكومة مدنية تكفل حقوق الإنسان وتحقق السلام وتستجيب للانشغالات الأميركية بشأن مكافحة الإرهاب، قبل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

4- الاتفاقيات الخارجية
من المنتظر أن يراجع المجلس السيادي كافة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها النظام البائد، حيث أعلن الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في العاشر من أغسطس الماضي، أن السودان سيراجع الاتفاقيات التي وقعها النظام السابق مع دول العالم، مضيفا "متى وجدنا أي استغلال لموارد الدولة أو اتفاقيات غير منصفة للشعب السوداني ستتم مراجعتها".

كما أكدت الخارجية السودانية بعد ثلاثة أيام من عزل الرئيس عمر البشير، في بيان التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعى مصالح السودان العليا.

5- محاربة الفساد
تصنف منظمة الشفافية الدولية السودان ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث يحتل وفقا لـ"مؤشر مدركات الفساد لعام 2017" المركز 175 من بين 183 دولة شملها تقرير المنظمة، الذي صدر في فبراير الماضي.

وكشف رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار أمس الثلاثاء عن تدوين 121 بلاغًا حتى الآن بحق عدد من رموز النظام السابق بنيابة الثراء ومكافحة الفساد تتعلق بصفقات مالية ومشاريع اقتصادية في قطاعات الخدمات والاستثمار والمشتقات النفطية والمحاصيل الزراعية.

وقال الطيب في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء الرسمية، حول برنامج "زيرو فساد"، إنهم بصدد تكوين هيئة للإسناد القانوني تهدف إلى جمع كافة الحيثيات القانونية للوقوف على مجمل قضايا الفساد خلال السنوات الماضية بعد تحوله إلى قاعدة وليس استثناء.
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