"تسديد فواتير وديون وتعليم وصحة".. تكافل وكرامة من الحماية للإنتاج

في الفترة الأخيرة تم إنجاز عدد من المشروعات التي تهدف إلى العدالة الاجتماعية وعلى رأسها المشروع القومي للإسكان الاجتماعي "تكافل وكرامة" لتحظى الفئات الأكثر احتياجًا من الأسر الفقيرة والمسنين بدعم الدولة.



يهدف برنامج تكافل وكرامة لتقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة التي لديها أطفال يتعلمون في المراحل المختلفة من الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، ويقدم البرنامج لكل أسرة 80 جنيهًا للمرحلة الابتدائية للطالب، و100 جنيه للطالب في المرحلة الإعدادية و140 جنيهًا في المرحلة الثانوية ويشترط للحصول على هذه المبالغ أن يستمر الطالب بالمدارس بنسبة لا تقل عن 80% من الأيام الفعلية.



من الجانب الصحي قدم البرنامج دعم مادي للأسر التي لديها أطفال أقل من 6 سنوات، وللأمهات الحوامل بشرط أن تنفذ برنامج الرعاية الصحية التي تضعها وزارة الصحة والتطعيمات والوقاية للأطفال والحد الأقصى للأطفال المستفيدين هو ثلاثة أطفال للأسرة الواحدة، ويخرج الطفل من الدعم عند بلوغه سن الـ18.



يهدف برنامج تكافل وكرامة لتقديم الدعم المادي لفئتين بالأسر الفقيرة، هما كبار السن والمعاقين وبالنسبة لكبار السن يشترط أن يكون السن فوق 65 عامًا، وأن يكون غير قادر على العمل، وألا يكون للأسرة دخل ثابت مثل المعاشات التأمينية أو معاش التضامن الاجتماعي.



بالنسبة للمعاقين تشتطر الإعاقة مانعة عن العمل، ويكون ذلك بتقديم شهادة صحية معتمدة من الكومسيون الطبي للمكان المستفيد منه، ويقدم 350 للأسرة التي يوجد بها شخص معاق أو مسن و700 جنيه للفردين داخل الأسرة الواحدة، و1050 جنيهًا للأسر التي بها أكثر من فردين.



بلغ عدد المستفادين من برنامج "تكافل" 1.704.391 وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة 230 ألفًا من "كرامة" بالإضافة إلى المسنين، ويبلغ عددهم 46 ألف أسرة، وذلك وفقًا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.



واستخدم الأسر بالغة الفقر دعم تكافل في سداد الديون والفواتير، وأدى إلى انخفاض معاناة الأسر من الفقر، وفقًا لخط الفقر العالمي 11%، وبالنسبة لخط الفقر الإقليمي 8%.