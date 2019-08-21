مقتل 5 جنود فى هجوم وسط مالى

قتل خمسة جنود ماليين، اليوم الأربعاء، خلال هجوم تعرضت له دورية للجيش بالقرب من منطقة "بونى" الواقعة شرقى مدينة بومتي وسط البلاد.



وذكرت صحيفة مالي اكتيالتى - على موقعها الإلكتروني - أن الجنود سقطوا في كمين نصب لهم خلال دورية روتينية، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن مصادر محلية ترجح أن تكون الجماعات المسلحة المحسوبة على تنظيم القاعدة هي المسئولة عن الهجوم.



ويشهد وسط وشمال مالي ارتفاعًا متزايدًا في عدد العمليات التي تستهدف الجيش والقوات الأممية العاملة هناك، كما شهدت معظم دول منطقة الساحل، خلال الأيام الأخيرة، هجمات دامية كان آخرها استهداف قاعدة عسكرية أمس الأول في "كوتوغو" شمال بوركينا فاسو، مما أسفر عن 24 قتيلًا.