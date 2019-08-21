الأمم المتحدة تدعو لتكثيف الجهود لضمان حقوق ضحايا الإرهاب

دعت فيونلا أولان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الدول لتكثيف جهودها من أجل ضمان حقوق ضحايا الإرهاب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم والذي يوافق يوم 21 أغسطس.



وقالت أولان- في بيان صادر في جنيف اليوم الأربعاء- إن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب يمثل تذكيرًا هامًا بالأضرار التي لحقت بالضحايا وبحقوقهم أيضًا.. مؤكدة أهمية التركيز على قوة صمود ضحايا الإرهاب وأسرهم.



ودعت الدول إلى إعادة تأكيد التزامها بتنفيذ حقوق الضحايا وضمان وصولهم إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان.. مشيرة إلى أن ضحايا الإرهاب يواجهون تحديات متعددة ومختلفة، حيث إن الإرهابيين ألحقوا بهم الأذى رغم عدم وجود صلة بينهما بهدف غرس الخوف في قلوب الجميع وتعزيز أيديلوجيات الإرهاب.



وأوضحت المقررة الخاصة الأممية أن الضحايا غالبًا ما يتعرضون للعنف بشكل عشوائي بالكامل.. لافتة إلى أن غالبيتهم لا يمتلكون الموارد المادية والعاطفية والقانونية أو المالية لمواجهة تداعيات هذا العنف أو التعامل مع الآثار القانونية والطبية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المترتبة على ذلك.