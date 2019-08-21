طباخ ديمبلي يكشف أسرار حياته الفوضوية

ركزت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على الحياة الفوضوية للنجم عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، الذي تم الإعلان عن غيابه لمدة 5 أسابيع عن المباريات بسبب الإصابة.



وهناك انتقادات متكررة حول عدم التزام ديمبلي في حياته الخاصة، ما يؤثر على مستواه داخل الملعب مع برشلونة، وأيضًا يتسبب في إصاباته المتكررة.



تحدث ميكائيل نايا الطباخ السابق لعثمان ديمبلي عن حياته الفوضوية لصحيفة "لو باريزيان"، قائلًا: عثمان فتى طيب لكنه لا يتحكم في حياته، يعيش دومًا مع عمه، وأقرب أصدقائه اللذين لا يجرآن على قول أي شيء له.



وأضاف الطباخ: عثمان لا يحترم أوقات الراحة على الإطلاق، سبق أن حاول تنظيم وجبات اللاعب وفقًا للمباريات، وأوقات التعافي، وأن الأمور كانت تسير بشكل جيد، لكن هناك تأثيرات سلبية عليه.